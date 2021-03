Você sabia que cerca de metade da população mundial está acima do peso? Isso nos mostra o porque o emagrecimento é algo tão procurado nos últimos dias. São diversos os métodos de emagrecimento disponíveis. Cabe a nós escolher a melhor opção.

Pensando nisso, a nutricionista Manuela Jobst nos passou uma lista com os melhores remédios naturais para perder peso.

Veja abaixo alguns das funções desses potentes emagrecedores:

Reduzir a retenção de líquidos;

Aumentar o gasto calórico;

Acelerar o metabolismo;

Diminuir o apetite.

Contudo, estes remédios são facilmente encontados, como em farmácias e farmácias de manipulação, podendo ser hormônios, extratos naturais, vitaminas, minerais, composto e aminoácidos.

E as opções mais desejadas e indicadas são:

1. Cactinea

É um composto muito indicado para perda de peso. Por ser produto natural, extraído do figo da índia, fruto de um cacto, ela não costuma apresentar efeitos colaterais, se tornando uma das mais procuradas.

Ela acelera nosso metabolismo, aumenta a queima de gordura, elimina a retenção de líquidos, regula os níveis de glicose no sangue e reduz substâncias tóxicas do nosso organismo.

Além disso, a profissional Manuela Jobst fala que Cactinea funciona com Morosil para potencializar os resultados.

2. Mucuna

A mucuna é um fitoterápico encontrado em diversas leguminosas. Ela tem grande poder antioxidante, antidiabetico e anti inflamatório.

Por conter L-dopa, um aminoácido que ajuda na redução do estresse e ansiedade, diminui a vontade de comer compulsivamente.

Ela também aumenta a produção de GH (hormônio do crescimento). Níveis mais altos de gh no corpo melhoram a lipólise e síntese proteica, o que promove melhoras no ganho de massa muscular e queima de gordura.

3. Turkesterone

O turkesterone é um suplemento composto por uma substância chamada ecdisteróide, que é encontrada em insetos e que tem efeitos anabólicos sobre o organismo.

Ele age como emagrecedor, por melhorar o metabolismo de carboidratos e gorduras, assim ajudando a reduzir os níveis de gordura do corpo.

Ele também tem poder energizante, o que auxilia nos treinos.

4. Long Jack

É um produto extraído de uma erva asiática que além de melhorar o desempenho sexual, traz diversos outros benefícios para o corpo.

Quando o assunto é ajudar na perda de peso, o Long Jack funciona aumentando os níveis de testosterona no corpo, resultando no aumento de ganho da massa magra, além de auxiliar na queima de gordura.

Essas não são as únicas opções você pode procurar também por cardarine, mk 677, zinco, selênio, morosil, lugol, picolinato de cromo e maca peruana.

É óbvio que apenas suplementar esses produtos não apresentará um resultado tão eficaz. Por isso, associem seu uso com exercícios físicos e uma boa alimentação.

Dormir bem também é de muita importância, isso porque é durante o sono que revitalizamos nossas energias e produzimos e secretamos importantes hormônios ligados ao desenvolvimento muscular, queima de gordura e a diminuição do apetite.

Por que é importante emagrecer?

São muitos os riscos de se estar acima do peso. Você pode desenvolver diversos problemas de saúde como hipertensão, colesterol alto, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer.

Nossa auto estima também é muito afetada, estudos comprovam que pessoas acima do peso tendem a ter mais impacto emocional. Elas podem se tornar inseguras e introspectivas.

Não o bastante, o sobrepeso acaba dificultando atividades simples do dia a dia como amarrar um sapato, subir um lance de escadas e caminhar.

Dados sobre a obesidade no Brasil e no mundo

Segundo os dados divulgados pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saúde, o percentual de pessoas com sobrepeso subiu de 43,3% para 61,7% em 16 anos. Ainda mais, o número de pessoas obesas duplicou no mesmo período, subindo de 12,2% para 26,8%.

Numa visão global os resultados não são muito diferentes. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) cerca de 2,34 bilhões de pessoas, crianças e adultos, se encontram em situação de sobrepeso ou obesidade. Sendo considerada já uma epidemia mundial.