A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu no bairro Jabaeté, em Vila Velha um homem acusado de matar um pedreiro por engano em Guarapari no ano passado. Mateus da Glória Mendes, o MT, comandava o tráfico de drogas no bairro Paturá.

Por causa de um conflito com traficantes do bairro Santa Mônica, Mateus resolveu fazer um ataque aos desafetos e invadiu uma casa e matou o morador, achando que a vítima teria envolvimento com o tráfico.

“Ele matou um pedreiro porque tinha o mesmo apelido de um dos rivais dele no tráfico. A vítima era conhecida como baiano, assim como o rival. Na operação de hoje também foram apreendidos uma metralhadora de fabricação caseira e matéria para embalar drogas” explicou o titular da DHPP, delgado Franco Malini.

Além da metralhadora caseira calibre .380 e o material para embalo da droga, a polícia também localizou quinze munições do mesmo calibre na residência. Mateus foi indiciado pelo homicídio consumado, e já responde na justiça uma tentativa de homicídio e por tráfico ilícito de drogas.

O pedreiro morto por engano, foi Márcio de Jesus Bonfim, de 32 anos. O assassinato foi em abril do ano passado, e o que intrigou a polícia é que a vítima não tinha passagens ou desavença registrada.