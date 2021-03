Na última terça-feira a Polícia Militar apreendeu um suspeito de tráfico e encontrou drogas escondidas dentro de um micro-ondas, as ações ocorreram em dois bairros de Guarapari. O detido e os materiais ilícitos foram encaminhados a 5ª Delegacia de Polícia Civil do Espírito Santo.

Jabaraí

Na tarde da terça-feira, enquanto realizavam um patrulhamento preventivo no bairro, os agentes avistaram um homem com atitude suspeita. Quando se aproximaram para abordá-lo, ele correu para dentro de uma casa, pulando na maré, conseguindo escapar.

No local onde o suspeito estava, foram encontradas diversas drogas, como uma sacola com 35 pinos de cocaína, duas pedras de crack, um rádio comunicador, uma balança de precisão e materiais de preparo dos ilícitos.

Após isto, os militares foram conversar com a dona da casa, que afirmou ser companheira

do suspeito e aprovou que a polícia fizesse buscas no local. Os agentes solicitaram o cão farejador, Mike, que encontrou maconha escondida dentro do micro-ondas da casa.

Portal Club

Já durante a noite da mesma terça-feira, os policiais militares que estavam patrulhando o bairro encontraram um homem com atitudes suspeitas. Ele foi abordado e revistado, com os agentes encontrando 17 buchas de maconha e 6 pinos de cocaína.