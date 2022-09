Faltando menos de 20 dias para as eleições, precisamos destacar um nome que está na disputa. Tyago Hoffman. Nascido e criado em Guarapari, cedo saiu para estudar e se formar em economia na Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes). De lá passou por várias empresas privadas, fez mestrado, começou a dar aulas em faculdades, tornando-se um profissional respeitado no Estado.

Conheceu Renato Casagrande e ao seu lado atuou com perfil técnico por vários anos, sendo homem de confiança, conselheiro econômico e amigo pessoal. Acompanhou o governador e foi seu secretário de governo na primeira gestão em 2010.

Quando Casagrande perdeu a reeleição em 2014, Tyago foi um dos poucos que ficaram ao seu lado após essa derrota, visto que quando o político perde o poder, a maioria dos “aliados” some, esquece e desaparece. Mas Tyago foi fiel e ficou ao lado de Casagrande em todo esse tempo, até a volta de Renato ao governo em 2018.

Tyago deixou de ser somente um técnico em economia e tornou-se um habilidoso gestor político, conseguindo apaziguar as várias “fogueiras das vaidades” que sempre rondam quem está no poder. E foi bem-sucedido. Sobreviveu ao teste de fogo na política.

Por isso, foi convocado pelo governador para ser candidato a deputado estadual. E ele tem trabalhado para isso. Tyago tem andando não só por Guarapari, mas por todos os municípios capixabas, pelos quais trabalhou como secretário, e agora pede votos para chegar a assembleia.

No meio político acredita-se que terá uma boa votação e se eleito for, será um dos deputados mais atuantes na assembleia. Ainda mais se ao mesmo tempo, for reeleito o governador Renato Casagrande. Teria chegado a hora deste economista se tornar uma das novas lideranças políticas do Estado? A resposta teremos dentro de alguns dias.