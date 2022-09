Excelente notícia para Vila Velha e os 55 mil estudantes da rede municipal de ensino. Será depositada nesta quarta-feira (14) mais uma parcela de R$ 200 do Bolsa Aluno. Este é o segundo repasse de 2022 e a atual parcela é R$ 50 maior do que as que foram pagas no ano passado. Recebem o Bolsa Aluno todos que estão regularmente matriculados em escolas da rede municipal e que tiveram a frequência mínima de 75% nas aulas.

Já são mais de R$ 50 milhões investidos pela Prefeitura de Vila Velha no Bolsa Aluno, o maior programa socioeducacional da história do município. Criado no auge da pandemia, em 2021, ajudou as famílias, minimizou os impactos financeiros e manteve os alunos estudando, diminuindo a evasão escolar.

Além dos estudantes e famílias, o Bolsa Aluno também beneficiou os comerciantes e lojistas do município, uma vez que o cartão só passa em estabelecimentos comerciais localizados em Vila Velha, movimentando a economia local em um momento crucial.

Na avaliação do prefeito Arnaldinho Borgo, é um investimento que motiva alunos e responsáveis por crianças e jovens, além dos adultos do EJA, a continuarem engajados no desenvolvimento da educação na cidade.

“Nossa avalição melhorou muito com o maior volume de investimentos que fizemos na história da educação de Vila Velha. Isso motiva qualquer pessoa a querer ter mais, receber mais, ir além e buscar sempre as melhores notas e resultados. A nova parcela do Bolsa Aluno fortalece esse incentivo e o conjunto de outras melhorias que estamos entregando para a educação”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com prefeito Arnaldinho Borgo. “Pais e alunos estavam ansiosos por isso. Como resultado da nossa organização administrativa, estamos conseguindo ajustar as contas e, com isso, conseguindo cuidar das pessoas. Nesses 19 meses de gestão, nossa meta sempre foi entregar estrutura moderna, ferramentas digitais, organização escolar, capacitação do nosso time e motivação, para que tenhamos de fato um futuro melhor, com nossas crianças e jovens tendo esperança e estudo. Por isso, vamos pagar mais uma parcela de R$ 200, reforçando nosso compromisso em motivar para ter resultados”, comentou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Rodrigo Simões, aproveitou para ressaltar que o Bolsa Aluno é um dos vários investimentos que a atual gestão fez na Educação do município: “Estamos investindo em três pilares: os alunos, os profissionais e a infraestrutura. Nossas ações, desde o início da gestão, demonstram o zelo e o cuidado que temos com a comunidade escolar”, contou.

Em 19 meses, a Educação de Vila Velha recebeu grandes investimentos, que transformaram a realidade dos alunos e dos munícipes. Em 2021, além do Bolsa Aluno, os estudantes também receberam o Kit Verde e o Kit Merenda, para garantir uma alimentação saudável e nutricionalmente completa em casa.

Para começar o ano letivo, todos os alunos da rede municipal receberam kit de material escolar completo e mochila, com itens essenciais para os estudos. Também foi entregue o uniforme completo, com camisa de manga, camisa sem manga, bermuda, calça, casaco de frio, meia e tênis.

Cinco novas escolas foram inauguradas, outras cinco municipalizadas e todas as unidades de ensino foram reformadas. Também foram entregues cinco quadras poliesportivas reformadas, 15 salas de atendimento educacional especializado e as escolas de tempo integral foram ampliadas em 125%, aumentando em mais de mil vagas.

Os profissionais da Educação também foram uma frente de investimento, recebendo o abono de R$ 5,2 mil, repasse de R$ 5 mil para compra de recursos tecnológicos e reajuste salarial de 8%. A Prefeitura também empossou mais de 1.000 novos servidores aprovados em Concurso Público para atuarem nas escolas e, no mês que vem, anunciaremos outros grandes investimentos na e para a categoria.