Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta semana mostrou a dimensão do prejuízo que os furtos de fios de cobre e outros materiais recicláveis podem causar. Em dois ferros-velhos alvos de mandados de busca e apreensão em Guarapari nesta semana, a PC apreendeu 32 toneladas de material que, de acordo com a polícia, são provenientes de crimes.

Trilhos de trem. Em um ferro-velho no bairro Barro Branco os policiais encontraram duas toneladas de fios de cobre, na sua maioria, já queimados. Num segundo dia de diligências no mesmo local, os policiais identificaram mais trinta toneladas de trilhos de trem roubados de uma ferrovia. Até a tarde de ontem a PC não havia encontrado os donos do ferro-velho para questionamentos.

Tutorial. Durante as investigações sobre a receptação de materiais recicláveis frutos de furto, chegou para a polícia um vídeo de um casal ensinando como se deveria queimar os fios de cobre para retirar o encapamento sem danificar o material, que em ferros-velhos chegam a ser vendidos a R$ 35,00 o quilo.

Presa. A mulher que aparece no vídeo foi presa no primeiro dia de operação quando chegava em um ferro-velho no bairro Jabaraí, com um caminhonete carregada de fios de cobre queimados. Veja o vídeo

Mineradora. Ainda na tarde de ontem, um representante de uma mineradora de Anchieta foi chamado à delegacia para tentar identificar se parte do material apreendido havia sido furtado das dependências da mineradora.

Já os trilhos de trem tiveram que passar mais um dia nas dependências do ferro-velho já que o caminhão enviado pela empresa dona do material era pequeno para carregar a quantidade de trilhos.

Antecedentes. Não é a primeira vez que os donos do ferro-velho de Barro Branco se envolvem com negócios obscuros. Em setembro do ano passado um caminhão da empresa foi emprestado para ladrões que foram flagrados em um pátio da prefeitura de Guarapari desmontando um caminhão pipa.

“Na ocasião ficamos impressionados com a ousadia dos ladrões. Eles entraram no pátio da prefeitura em um fim de semana e cortaram um caminhão pipa inteiro. Quando chegamos um caminhão já estava na carroceria e eles também já tinham roubado várias peças de outros veículos que estavam ali”, contou o delegado à frente das operações em Guarapari Guilherme Eugênio.