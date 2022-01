Policiais Militares do 10º batalhão realizaram a apreensão de drogas e detiveram suspeitos neste fim de semana no município de Guarapari. Dois simulacros de arma de foto foram apreendidos.

Aplicativo. Durante a noite de domingo (30), por volta das 23h, policiais militares realizaram abordagem a um veículo de aplicativo, e detiveram um indivíduo em posse de entorpecentes. A ação ocorreu no bairro Praia do Morro. Ao todo foi apreendido R$ 270 reais, 08 Fragmentos de Nine, 01 Cigarro eletrônico, 01 Cordão de cor dourada e 01 Celular. O detido confessou que estava trazendo os entorpecentes de Vila

Velha para comercializar no município de Guarapari.

Menores. Outra apreensão de drogas foi realizada na noite de domingo, por volta das 22h. Dois menores de 16 anos foram apreendidos. Os menores estavam em posse de 58 pedras de crack e R$ 384,00 em dinheiro. A ação ocorreu no bairro Itapebussu.

Assalto a ônibus. Durante a tarde, por volta das 16h, policiais militares receberam a informação acabara de ocorrer um assalto a um coletivo nas proximidades do bairro Nossa Senhora da Conceição. Assim, após fazer buscas em um matagal próximo a Estrada Velha que dá acesso ao bairro Adalberto Simão Nader, um suspeito foi localizado em posse de um simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular e o valor de R$226 em dinheiro. O motorista do ônibus informou que o aparelho celular era de sua propriedade e reconheceu o infrator.

Mandado. Na tarde de sábado (29), por volta das 16h, um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi detido no bairro Sol Nascente. A ação ocorreu enquanto militares realizavam o patrulhamento na região. Ainda durante a tarde, outro suspeito com mandado de prisão foi localizado e detido por policiais militares. O suspeito foi abordado no bairro Itapebussu. Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.