O caso do jovem que teve a barriga aberta de forma ainda não explicada na praia do Ermitão em Guarapari, teve uma manifestação oficial no começo da noite de hoje. Através de amigos da família, o portal 27 recebeu uma nota dos advogados dos pais do jovem, que se manifestaram diante das diversas manifestações na imprensa e nas redes sociais sobre o caso.

Ação criminosa. Assinada pelo advogado Lécio Machado a nota diz que “Considerando a grande repercussão social e o elevado número de especulações fantasiosas lamentavelmente divulgadas sobre o triste fato ocorrido com um jovem casal, no último dia 16 de janeiro de 2022, na Praia do Ermitão, no município de Guarapari-ES, as famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público (…) para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um lual que realizavam à dois naquela data e localidade.”, diz parte da nota.

Sigilo. A nota segue finalizando e afirmando que “Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público. O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos.”, finaliza a nota.