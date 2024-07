Convenção do Podemos oficializa amanhã (20) Toninho para prefeito e Willian como vice-prefeito de Marataízes.

Neste sábado (20), a cidade de Marataízes será palco de um evento político significativo com a realização da convenção municipal do PODEMOS, onde Toninho Bitencourt será oficialmente nomeado como candidato do partido à Prefeitura para as eleições de 2024.

O evento está programado para começar às 13 horas, na Avenida Rubens Rangel, 1038, Cidade Nova, em frente à Loja Sipolatti, e promete atrair um grande público, incluindo filiados, simpatizantes e lideranças locais. Entre os presentes, estarão o deputado federal Gilson Daniel, e os deputados estaduais Alan Ferreira, Hudson Leal e Bruno Resende, reforçando a importância do evento para o cenário político regional.

Segundo a Assessoria de Imprensa do partido, durante o evento serão escolhidos os 70 nomes que disputarão o cargo de vereador, representando não só o PODEMOS, mas também outras siglas como MDB, AGIR, DC e UNIÃO BRASIL. Haverá ainda deliberações sobre propostas de coligações partidárias e o sorteio dos números dos candidatos a vereador.

A convenção também oficializará a candidatura de Willian (MDB) como vice-prefeito na chapa de Toninho Bitencourt, consolidando a dupla que buscará a liderança do Executivo municipal nas eleições de 6 de outubro. Este momento é visto como um marco na campanha eleitoral de Toninho, evidenciando a crescente mobilização e apoio popular em torno de sua candidatura.

Espera-se que a convenção deste sábado reforce a união entre os partidos aliados e inspire uma campanha vigorosa e dinâmica, refletindo o compromisso do PODEMOS com a renovação política e o desenvolvimento de Marataízes.