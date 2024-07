Entre essa quarta-feira (17) e esta sexta-feira (19), o Pavilhão de Carapina, na Serra, é palco da feira ES Construção Brasil, promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) para apresentar as novidades do setor que vem ganhando força no Estado. Com exposições de produtos, serviços e palestras, o evento aborda temas como digitalização, práticas ESG e inovação para a indústria da construção.

Nos últimos 12 meses, o índice da construção civil no Espírito Santo avançou em +0,52%, de acordo com o Sistema Nacional de Índices da Construção Civil (SINAPI-ES). Para que o segmento continue crescendo no Estado, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) disponibiliza linhas de crédito competitivas, que permitem às empresas manter suas atividades, inovar e investir em sustentabilidade.

O gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, Ezequiel Loureiro, que apresentará as oportunidades de financiamento para o setor na sexta-feira (19), às 15h30, destaca a relevância do setor para o desenvolvimento econômico no Estado.

“Por fazer parte da indústria de base, o setor de Construção Civil é um importante gerador de empregos e renda e tem uma forte capacidade de impactar e movimentar outros segmentos, como de alumínio, plástico, tintas, alimentos e muitos outros, o que é fundamental para a dinamização da economia capixaba”, afirma o gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, Ezequiel Loureiro.

De olho no futuro com a Inovação

A implantação de investimentos e projetos voltados para a inovação e a digitalização de processos pode ser facilitada por meio das linhas operadas pelos repasses de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com financiamento de até R$ 20 milhões para pagamentos em até dez anos. É uma oportunidade de investimento para as empresas que desejam contratar serviços tecnológicos, adquirir máquinas e equipamentos inovadores ou bens de informática e automação.

Outra possibilidade de crédito para aplicar iniciativas inovadoras no cotidiano das empresas capixabas são as linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), estruturadas com condições atrativas para a introdução de novos produtos, a implantação de processos produtivos e a inovação organizacional. As linhas também permitem a inclusão de novos equipamentos, produtos e serviços ideais para a realidade de uma indústria 4.0, assim como o aprimoramento de processos produtivos.

Gerando impacto sustentável

Para fortalecer o desenvolvimento sustentável e gerar impacto para o Espírito Santo em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), as indústrias capixabas podem aplicar projetos que contribuam para a sustentabilidade social, ambiental e governamental.

A compra de equipamentos, máquinas e veículos tecnológicos para a redução da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, é viabilizada por meio da linha de financiamento Finame Baixo Carbono, também com repasse do BNDES. Com esse incentivo, as indústrias capixabas de diversos segmentos produtivos podem reafirmar seu compromisso ou se conectar à agenda ambiental.

Crédito para manutenção das atividades

O Bandes oferece linhas de crédito que possibilitam reformas, troca de equipamentos, relocalização ou a mudança de processos nas empresas. Com o crédito da linha para materiais industrializados, por exemplo, é possível financiar a compra de matéria-prima para empresas de todos os portes. O financiamento, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode, inclusive, reembolsar gastos relativos ao último ano.

Outra possibilidade de investimento são as linhas para máquinas e equipamentos e de baixo carbono, também com repasses do banco nacional, e que permitem a compra de equipamentos para aumentar a capacidade produtiva ou até mesmo investir em eficiência energética para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Também é possível apoiar a ampliação de espaços, a relocalização, o desenvolvimento tecnológico, os projetos de inovação e a digitalização de processos por meio dessas linhas.

Além disso, o crédito com repasses de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) permite à empresa organizar as despesas operacionais, com carência de até um ano. A linha oferece um desconto na taxa de juros para empresas inovadoras lideradas por mulheres. É uma opção para garantir o fôlego, manter as atividades e se preparar para futuros investimentos.

Serviço:

ES Construção Brasil

Data: 17 (quarta-feira) a 19/07 (sexta-feira)

Local: Pavilhão de Carapina

Endereço: Av. Marginal, 5196 – Jardim Carapina, Serra

Mais informações: esconstrucaobrasil.com.br