Um homem de 38 anos, suspeito de ser autor de um feminicídio ocorrido no Distrito Federal (DF), no dia 03 de outubro de 2021, foi preso nessa segunda-feira (19), no bairro Barra do Riacho, em Aracruz. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), após troca de informações com a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A Divisão da PCDF informou à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, que Evanildo Das Neves da Hora estava escondido no município.

“Realizamos diligências em uma empresa do munícipio de Aracruz, onde localizamos e prendemos o indivíduo no seu primeiro dia de trabalho. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria-DF”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Aracruz, delegado André Jaretta.

O preso foi conduzido à DHPP, onde foi dado cumprimento do mandado. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

O crime. De acordo com as investigações procedidas pela PCDF, o indivíduo é apontado como autor do feminicídio perpetrado com golpes de faca contra a ex-companheira Clima da Cruz Galvão, de 50 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 03 de outubro de 2021, em Santa Maria, no Distrito Federal. O corpo da vítima foi encontrado pelo próprio filho no apartamento onde ela morava.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado deixou a casa da vítima, no horário provável do crime, não sendo mais encontrado desde então.