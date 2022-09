A prefeitura de Piúma em parceria com o governo do Estado, entregou nesta segunda-feira (19), o novo Posto de Atendimento Veicular (PAV), do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES.

O posto já estará em funcionamento a partir desta terça-feira (20). A solenidade de abertura contou com diversas lideranças políticas, empresariais municipais e estaduais, além de membros da sociedade civil de Piúma. O prefeito Paulo Cola, ressaltou o apoio do Detran não somente nesta entrega, mas também em toda a sinalização de Piúma.

“As pessoas achavam que era impossível a volta do Detran em Piúma. Mas nós temos gestão, temos governador, temos um Detran organizado e agora não é “se” ele vai vir. Ele está em Piúma e vai mudar e melhorar a vida das pessoas. A cidade está bonita, sinalizada, está limpa e a gente agradece por isso”, disse o prefeito.

O diretor presidente do Detran, Harlen da Silva, ressaltou os serviços e as parcerias entre prefeitura e governo do Estado. “Mais uma parceria do governo com Piúma. Estamos concluindo um investimento na cidade de sinalização horizontal e vertical. Para dar mais fluidez, organização e trazer mais segurança e deixar a cidade mais bonita. Além disso, estamos inaugurando essa sede maravilhosa, pois foram quase 12 anos sem o serviço do Detran. Quem precisava do serviço tinha que se deslocar para Anchieta, Guarapari e hoje não haverá mais necessidade. Além de termos nossos serviços digitais, o cidadão que precisar vir a nossa unidade física encontrará uma unidade nova, com mobiliário novo, para recebê-lo da melhor maneira possível”, explicou o diretor.

Há dez anos sem nenhuma agência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no município, os cidadãos tinham que se deslocar até uma unidade nos municípios vizinhos para realizar os serviços do órgão. O PAV fica localizado na Rua Orides Fornaciari, 45, no Centro de Piúma.

A nova agência contará com um ambiente moderno, com estrutura equipada e mobiliário seguindo o padrão atualizado do órgão, respeitando integralmente as normas de acessibilidade. Serão ofertados serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros. O serviço de biometria também será implantado em breve.

O atendimento presencial no Posto de Atendimento Veicular de Piúma será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deverá ser agendado pelo interessado exclusivamente no site do Detran|ES.

Agendamento on-line. Para organizar o atendimento, as agências do Detran|ES em todo o Estado funcionam mediante agendamento prévio. Para agendar o atendimento presencial no PAV de Piúma, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br

Logo após, o cidadão deverá clicar no banner ou no link de agendamento. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão, onde deverá efetuar o login. Se ainda não tem uma conta, será necessário realizar o cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão inseridos no agendamento e o cidadão terá autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento. Além disso, o usuário do serviço terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.