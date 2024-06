A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy e com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal de Presidente Kennedy, deflagrou nesta segunda-feira (10), uma operação para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva no âmbito do inquérito policial que investiga a morte do vereador Marcos Augusto Costalonga, ocorrida em maio de 2021.

Durante a Operação Gatepost, foram cumpridos mandados nos municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Três homens, de 31, 32 e 35 anos foram localizados e presos pelas forças de segurança. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de indivíduos que já se encontravam custodiados no sistema prisional capixaba pelo crime de roubo.

O homem, apontado pela investigação como mandante do crime, não foi localizado. De acordo com o delegado, a motivação do crime está relacionada a uma dívida que o mandante do crime tinha com o vereador.

“Quando ainda não era vereador, o Marcos vendeu um caminhão de mourões para o mandante do crime, no entanto, esse homem não pagou pelo produto. O mandante tinha uma empresa que era responsável na época por uma obra pública na cidade. O vereador começou a fazer cobranças incisivas. Quando assumiu o cargo de vereador disse, inclusive, que iria na prefeitura solicitar o bloqueio de pagamento dele, caso não pagasse pelo valor dos mourões. Os dois discutiram, o mandante efetuou o pagamento e depois ordenou a execução do vereador”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.

Após os procedimentos de praxe, os indivíduos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

“Uma investigação complexa que durou três anos. Os envolvidos queimaram o carro e sumiram com a arma utilizada no crime. Fizeram de tudo para apagar os rastros. O mandante do crime faz parte de uma milícia e é oriundo do Rio de Janeiro”, relata o delegado Thiago Viana.

O crime

Na noite do dia 27 de maio de 2021, Marcos, sua esposa e um amigo voltavam de uma partida de futebol. No caminho, um veículo modelo Hyundai HB20 teria parado ao lado do carro e os ocupantes atiraram várias vezes no veículo que a vítima dirigia.

Um dos tiros atingiu o vereador, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco à beira da estrada. Os suspeitos fugiram do local sem levar nada. A mulher e seu amigo ficaram feridos e foram socorridos.

O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado queimado quatro dias após o crime na localidade de Monte Belo, também no município de Presidente Kennedy.

Operação Gatepost: O nome da operação “Gatepost” faz referência a tradução em inglês da palavra “mourão”.