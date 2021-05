O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, mais conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite de ontem (27) na localidade de Alegria, interior de presidente Kennedy, no Sul do Estado.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta de 23h30, entre as localidades de Leonel e Alegria, onde ele dirigia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa que estava no banco do carona e de um amigo que estava no banco traseiro. Eles teriam sido interceptados por um carro prata com quatro homens encapuzados.

A Polícia Militar informou em nota que “de acordo com o boletim, um carro trafegava quando foi fechado por outro veículo com quatro indivíduos a bordo, que anunciaram um assalto. O condutor acelerou na tentativa de fugir dos criminosos, e neste momento os indivíduos atiraram”.

O vereador foi baleado e morreu. A esposa fraturou as duas pernas. O amigo que estava no banco de trás fraturou perna esquerda e braço direito. Eles foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro. Marcos Augusto Costalonga tinha 49 anos e estava em sua primeira legislatura como vereador, sendo inclusive, vice-presidente da casa de leis.

Investigação. A Polícia Civil vai investigar o caso por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar.