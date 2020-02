Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Guarapari e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município continuam recebendo doações que serão destinadas às cidades atingidas pelas chuvas, no sul do Estado. Os donativos podem ser entregues na 5ª DR e na Deam de Guarapari.

Na última segunda-feira (20), as equipes das delegacias foram até Iconha e Alfredo Chaves para a entrega do que já havia sido arrecadado. Os donativos foram levados ao centro de distribuição de Iconha e à Casa Lar dos Idosos de Alfredo Chaves.

De acordo com a chefe da 5ª DR, delegada Maria da Glória Pessotti, os mantimentos arrecadados pela PCES e por outras instituições foram entregues. “Transportamos os materiais em três viaturas e, ao chegarmos à central de distribuição em Iconha, ajudamos na entrega”, disse.

A delegada acrescentou que já é previsto o retorno ao município afetado até o final desta semana. A 5ª DR tem feito parcerias com uma igreja católica e com um restaurante para a entrega de comida aos desalojados e desabrigados, e solicita que os policiais civis também doem e arrecadem materiais.

Já no município de Alfredo Chaves, a titular da Deam de Guarapari, delegada Francini Parmagnani, fez a entrega dos donativos à Casa Lar dos Idosos. “Soube que os moradores do asilo perderam tudo e mobilizei uma doação direcionada aos materiais de consumo dos idosos. Arrecadamos e entregamos, medicações, roupas de cama, colchão, fogão, materiais de limpeza e outros”, detalhou.

A titular da Deam informou que os policiais civis realizarão o recolhimento e a entrega de donativos aos distritos de Bom Destino e Monte Belo, em Iconha. A ação está programada para esta quinta-feira (23), quando levarão cestas básicas, materiais de limpeza, fraldas, colchões, roupas de cama, etc.

Locais de doações:

5ª Delegacia Regional: Rua Josias Cerutti, 683, Praia do Morro, Guarapari, ES;

Deam: Rua Santo Antônio, 313, Muquiçaba, Guarapari, ES;

Horário de funcionamento das unidades policiais: das 8h às 18h.