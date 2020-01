Um morador do bairro Santa Mônica, em Guarapari, entrou em contato com o Portal 27 reclamando de um poste no bairro, que estaria quase caindo, sendo segurado apenas por um fio de telefone preso no cavalete de telhado da residência.

O morador afirmou que fez diversas reclamações à prefeitura e à EDP e nada foi feito para solucionar o problema. O poste fica localizado na Rua Monte Carlo.

Procuramos a prefeitura para saber se este caso é de competência do município e recebemos como resposta. “Demanda de competência da EDP Escelsa. Compete à Codeg a colocação e troca de luminárias (queimada ou quebrada) e braços”.

Dia 15. Entramos em contato então com a EDP que nos respondeu que: “A EDP informa que enviou uma equipe técnica ao local, realizou uma inspeção técnica e o poste mencionado não oferece risco. A substituição do equipamento já está prevista no cronograma de manutenção da empresa e será realizada até o dia 15 de fevereiro”