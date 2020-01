A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (FNDE), iniciou ontem (08), as inscrições para o curso Programa do transporte Escolar, do Programa Formação pela Escola. No total, são 20 vagas.

O curso a distância tem duração de 30 dias e aborda as políticas públicas educacionais com o objetivo de proporcionar mais uma alternativa de formação continuada aos agentes e parceiros envolvidos com a execução, no acompanhamento, na avaliação, na prestação de contas e no controle dos recursos públicos destinados aos programas e ações desenvolvidos pelo FNDE.

Podem participar professores, alunos maiores de 18 anos, pais de alunos, membros dos conselhos e comunidade em geral. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário que estará disponível, a partir das 18h, desta quarta-feira (08), até às 18h, do dia 10/01/2020 no link: https://forms.gle/ujZcomjYksdAhxLL6

A classificação se dará por ordem de inscrição dos candidatos.

Para participar do curso ofertado, o candidato deverá atender os seguintes requisitos:

a) Possuir computador com acesso à internet;

b) Ter habilidade com computador;

c) Todos os candidatos inscritos deverão ficar atentos ao e-mail cadastrado, pois será dessa forma que será confirmada sua inscrição.