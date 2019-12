A torta capixaba e a moqueca capixaba são pratos da culinária do Espírito Santo e não poderiam deixar de fazer parte do aniversário de 33 anos do Restaurante Pratão Capixaba. O self-service mais lembrado de Guarapari celebra mais um ano, nesta sexta-feira, 27, com novidades na sua comida e infraestrutura.

A proprietária Beatriz Mozer, contou que neste ano em que dois cardápios temáticos foram implantados no restaurante – a Quarta Italiana e a Quinta Portuguesa, ela também está preparando novidades gastronômicas e na infraestrutura.

“Todo aniversário do restaurante, nós buscamos melhorar sempre pensando nos nossos clientes. Esse ano, estamos fazendo a ampliação do segundo pavimento que aumenta o espaço para acomodação dos nossos clientes e ainda abrimos uma praça para aulas shows. A obra deve ficar pronta nos próximos dias, mas a inauguração dentro de alguns meses”, comentou Beatriz.

Variedade. O Restaurante oferece todos os dias em seu buffet, no mínimo 9 variedades de pratos entre peixes, carne suína, bovina e frango. E ainda há um mix de saladas e a opção de grelhados, tudo feito com carinho e o tempero na medida.

A Panceta a Pratão Capixaba foi o prato participante do Festival Sabores de Guarapari, já era sucesso aos domingos no restaurante e à pedidos faz parte do cardápio diário. Além é claro, da tradicional moqueca capixaba, prato típico da gastronomia e cultura do ES que nesse caso é servida a la carte todos os dias e no self-sevice às quartas e sextas.

Histórico. A empresa de origem familiar começou a funcionar numa loja alugada em 1986, fundada pelo sr. Francisco Mozer, mais conhecido por “Chiquinho”. Hoje tem sede própria que passa por reforma e ampliação. A gestão do restaurante é feita pela administradora de empresas, a Beatriz Mozer, primogênita da família.

Tecnologia. Visando servir uma comida cada vez mais saudável e nutritiva, o restaurante possui um forno com tecnologia alemã, que mantém todos os nutrientes dos alimentos.

Padrão. A cozinha do Pratão Capixaba é toda equipada atendendo aos padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os funcionários passam constantemente por cursos de qualificação profissional.

Saúde. O restaurante possui máquina de lavar louças em que os pratos saem limpos e esterilizados.

Serviço: Sexta de Frutos do Mar Especial – 33 Anos Pratão Capixaba

27/12 Sexta-feira das 11h às 15h

Avenida Padre José de Anchieta, 1.248, Aeroporto – Guarapari / ES Telefone: 27 3261-1866

