O fim de ano e o verão 2020 em Anchieta estão repletos de eventos. Haverá programação para todos os gostos e idades nas principais balneários do município, incluindo apresentações musicais e culturais, eventos gastronômicos e esportivos e luau de verão. Durante o réveillon haverá diversos shows e queima de fogos com 10 minutos de duração em quatro pontos do município.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEDE

MÚSICA E CULTURA

27/12/19 – SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Show com Rogerinho do Cavaco.

28/12/19 – SÁBADO

Palco Praia Central

21h – Show com Léo Lima.

23h30 – Show com João Victor e Vinicius.

31/12/19 – TERÇA

Palco Praia Central

21h– Show com Banda Beijo com Mel

23h30– Show com Rogério Aço Doce

00h – Queima de fogos

00h10 min – Show com Rogério Aço Doce

03/01/2020 – SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Grupo de Pagode Silvio Filho

04/01/2020 – SÁBADO

Rua viva – Centro

19h – Voz e Violão com Serena

22h – Duda Felipe Acústico

10/01/2020 -SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Show com Versão Pirata.

11/01/2020 – SÁBADO

Rua viva – Centro

19h– Ney da Viola e Amarildo

22h – Niumar Santiago & convidados.

17/01/2020 – SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Show com o grupo Canto Livre.

18/01/2020 – SÁBADO

Rua viva – Centro

19h – Voz e Violão com Enedino

22h – Show com Sambadorar

24/01/2020 – SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Show com Paulinha Ferreira.

25/01/2020 – SÁBADO

Rua viva – Centro

19h – Voz e Violão com Serena

22h – Show com Gabriel Rezende

31/01/2020 – SEXTA

Praça dos Imigrantes

22h – Show com Wender Dalton

01/02/2020 – SÁBADO

20h – Luau de verão com Banda Casaca.

Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais.

02/02/2020 – DOMINGO

20h30 – Apresentação Teatral: “O Rei de quase Tudo” (Centro)

ESPORTIVA (SEDE)

06/01/20 – SEGUNDA

19h – Início do Campeonato de Beach Soccer

07/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

08/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h – Rodada do Campeonato de Beach soccer

09/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h – Rodada do Campeonato de Beach soccer

10/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

11/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle

16h00 – Torneio de verão de Vôlei de Praia

12/01/20 – DOMINGO

16h00 – Torneio de verão de Vôlei de Praia

13/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h – Início do Campeonato de Beach soccer

14/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

15/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

16/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

17/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

18/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle

20/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h00 – Início do Campeonato de Beach soccer

21/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

22/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

23/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

24/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

25/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle

16h00 – Torneio de verão de Futvôlei

26/01/20 – DOMINGO

16h00 – Torneio de verão de Futvôlei

27/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h00 – Início do Campeonato de Beach soccer

28/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

29/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

30/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer

31/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Finais do Campeonato de Beach soccer

PRAIA DO COQUEIRO

29/12/19 – DOMINGO

14h – Grupo de Pagode Sambleck.

05/01/20 – DOMINGO

14h – Grupo de Pagode Sambabom.

12/01/20 – DOMINGO

14h – Grupo Canto Livre.

19/01/20 – DOMINGO

10h – Dançando na praia

14h – Grupo de Pagode Sambabom.

26/01/20 – DOMINGO

14h – Grupo de Pagode Silvio Filho.

02/02/20 – DOMINGO

14h – Grupo de Pagode Sambleck

IRIRI

Praia Costa Azul

27/12/19 – SEXTA

20h – Show com Niumar Santiago

22h30– Mary Di Trio Pub.

28/12/19 – SÁBADO

20h – Anfrísio Lima e Banda

22h30 – Banda Marcos Rauta.

31/12/19 – TERÇA

19h30 – Cantora Mirim Bia Seixas

20h00 – Orquestra Yahweh Shammah

21h30 – Show com Marcelo Ribeiro & Banda B.

23h30 – Show com Henrique Cabral e Banda.

00h – Queima de fogos

00h10 – Show com Henrique Cabral e Banda.

03/01/2020 – SEXTA

20h – Show com Gabriel Rezende.

22h30 – Show com Banda Like a Boss.

04/01/2020 – SÁBADO

20h – Show com Sambadorar.

22h30 – Show com Wender Dalton.

05/01/20 – DOMINGO

07h30 – Caminhada de aventura “Descobrindo Anchieta”. Trajeto: Praia Costa Azul x Praia do Coqueiro

08/01/2020 – QUARTA

20h – 12ª Edição do Deguste Verão

09/01/2020 – QUINTA

09h – Dançando na praia

10/01/2020 -SEXTA

20h – Paulinha Ferreira Acústico.

22h30 min – Show com Bob Rastaclone.

11/01/2020 – SÁBADO

20h – Henrique Cabral e Banda.

22h30 – Show com Sambasoul

16/01/2020 – QUINTA

09h – Dançando na praia

17/01/2020 – SEXTA

20h – Show com Wender Dalton.

22h30 min – Show com Banda Urublues.

18/01/2020 – SÁBADO

20h – Grupo Canto Livre

22h30 – Show com David Bambim.

22/01/2020 – QUARTA

20h – 12ª Edição do Deguste Verão.

23/01/2020 – QUINTA

09 hrs – Dançando na praia

20 hrs – Apresentação Teatral: “O Rei de quase Tudo”.

24/01/2020 – SEXTA

20 hrs – Luau de verão

Luau do Casanova – (Vocalista da Banda Casaca)

Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais.

(Praia Areia Preta)

25/01/2020 – SÁBADO

16 às 19 hrs – Estação Unimed verão 2020.

20 hrs – Show com Niumar Santiago.

22 hrs e 30 min – Duda Felipe Acústico.

30/01/2020 – QUINTA

09 hrs – Dançando na praia

31/01/2020 – SEXTA

20h – Anfrísio Lima Acústico.

22 hrs e 30 min – Show com Versão Pirata.

01/02/2020 – SÁBADO

20h – Show com Wender Dalton.

22 hrs e 30 min – Show com Marcelo Ribeiro.

02/02/2020 – DOMINGO

08h – Triatlon de verão

Castelhanos

27/12/19 – SEXTA

21h – Show com Ney da viola e Amarildo.

28/12/19 – SÁBADO

21h – Show com Henrique Cabral e Banda.

31/12/19 – TERÇA

20h30 – Show com Mary Di e Banda.

23h00 – Show com Garotos Tradição.

00h – Queima de fogos

0010 – Show com Garotos Tradição.

03/01/2020 – SEXTA

21h – Show com Forró BemTivi

04/01/2020 – SÁBADO

21h – Show com David Bambim.

07/01/2020 – TERÇA

09h – Dançando na praia

10/01/2020 -SEXTA

21h – Show com Duda Felipe Acústico

11/01/2020 – SÁBADO

21h – Show com Marcelo Ribeiro.

14/01/2020 – TERÇA

09h – Dançando na praia

16/01/2020 – QUINTA

20h – Apresentação Teatral: “O Rei de quase Tudo”.

17/01/2020 – SEXTA

20h – Luau de verão

Luau do Casanova – (Vocalista da Banda Casaca)

Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais.

18/01/2020 – SÁBADO

21h – Show com Bob Rastaclone.

21/01/2020 – TERÇA

09h – Dançando na praia

24/01/2020 – SEXTA

21h – Show com Like a Boss.

25/01/2020 – SÁBADO

21h – Show com Marcos Rauta.

28/01/2020 – TERÇA

09h – Dançando na praia

31/01/2020 – SEXTA

21h – Show com Paulinha Ferreira e Banda.

01/02/2020 – SÁBADO

21h – Show com Gabriel Rezende.

INHAÚMA

31/12/19 – REVEILLON

22h – Show com Silvio Filho

UBU

27/12/19 – SEXTA

20h- Show com Sambadorar.

28/12/19 – SÁBADO

20h30 – Show com Luiz Show.

23h – Show com Cadilac de Luxo

31/12/19 – TERÇA

20h30 – Show com Banda Ke Suing Bom.

23h00 – Show com Banda Tomaê.

00h – Queima de fogos

0010 – Show com Banda Tomaê.

03/01/2020 – SEXTA

21h – Show com Rogerinho do Cavaco.

04/01/2020 – SÁBADO

21h – Grupo de Pagode Silvio Filho.

06/01/2020 – SEGUNDA

09h – Dançando na praia

09/01/2020 – QUINTA

20h – Apresentação Teatral: “O Rei de quase Tudo”.

10/01/2020 – SEXTA

20h – Luau de verão

Luau do Casanova – (Vocalista da Banda Casaca)

Atrações: Malabares, Slack Line e outras atividades culturais.

11/01/2020 – SÁBADO

21h – Anfrisio Lima Acústico

13/01/2020 – SEGUNDA

09h – Dançando na praia

17/01/2020 – SEXTA

21h – Show com Gabriel Rezende

18/01/2020 – SÁBADO

17h00 – Corrida de verão – Ubu x Anchieta.

21h – Show com Duda Felipe Acústico.

20/01/2020 – SEGUNDA

09h – Dançando na praia

24/01/2020 – SEXTA

21h – Grupo de Pagode Sambleck.

25/01/2020 – SÁBADO

21h – Show com Samba Soul.

27/01/2020 – SEGUNDA

09h – Dançando na praia

31/01/2020 – SEXTA

21h – Música ao vivo com Enedino.

01/02/2020 – SÁBADO

21h – Grupo de Pagode Sambabom.