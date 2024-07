O cenário político em Guarapari pode estar prestes a passar por uma reviravolta significativa. O prefeito Edson Magalhães, atualmente em seu segundo mandato e impossibilitado de concorrer novamente, está considerando uma mudança na chapa para a sucessão. Em março, Magalhães havia anunciado dois nomes como seus possíveis sucessores: Emanuel de Oliveira Vieira, então secretário de obras, e Tamili Mardegan, então secretária de educação. No entanto, novas informações indicam que a estratégia pode estar mudando.

Tamili Mardegan. Fontes próximas ao portal 27 revelaram que o prefeito está cogitando retirar Emanuel Vieira da disputa, colocando Tamili Mardegan como candidata a prefeita. Essa decisão teria sido influenciada por pesquisas de opinião que mostram um baixo desempenho de Emanuel entre os eleitores. Segundo a pesquisa realizada pela Futura/Rede Vitória, Emanuel obteve apenas 3,5% das intenções de voto na pesquisa espontânea e 2,6% na estimulada, nunca ultrapassando a marca de 5%. Outro ponto importante é que Tamili seria a única mulher na disputa.

Político de destaque. Além disso, há rumores de que um político de destaque na cidade teria sido convidado para compor a chapa como vice de Tamili. Esse político, por sua vez, teria feito uma contraproposta, na qual desejava ser o candidato a prefeito, mantendo Tamili como vice. As negociações ainda estão em andamento, e o desfecho dessas conversas é incerto.

O que parece claro é que Edson Magalhães está preocupado com a viabilidade eleitoral de sua chapa original e busca alternativas para garantir a continuidade de seu grupo político no comando da prefeitura. Com a retirada de Emanuel e a possível ascensão de Tamili à cabeça da chapa, acompanhado por um novo vice, o cenário político de Guarapari pode ganhar novos contornos nas próximas semanas.