Desde sua criação, no último mês de abril, a Campanha “Compartilhe Amor”, da Prefeitura de Cachoeiro, já arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos não perecíveis e 3.520 itens de higiene, utilizados para prevenir o contágio da Covid-19.

Os itens arrecadados são destinados ao Banco de Alimentos da cidade, que realiza a distribuição entre famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra, a campanha “Compartilhe Amor” tem sido muito importante para reforçar o estoque de alimentos durante o período de pandemia.

“O ano de 2021 exigiu esforços a mais na captação de alimentos devido ao grande número de famílias em situação de insegurança alimentar. Essa campanha tem contribuído, de forma muito positiva, para que seja possível atender as famílias que necessitam dessa assistência durante o período da pandemia”, ressalta.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Saúde (Semus).

Sobre a campanha

A proposta é que as pessoas doem um quilo de alimento não perecível no momento em que forem se vacinar contra a Covid-19. Também é possível doar álcool em gel e sabão – produtos de higiene indicados para prevenir o contágio do coronavírus. A doação não é obrigatória.

Além disso, há pontos de coleta em estabelecimentos comerciais parceiros, que podem ser identificados com um banner da campanha.

“É uma ação muito importante, pois ajuda a garantir alimentação adequada e, também, reforçar os protocolos sanitários contra Covid-19 nas famílias contempladas”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.