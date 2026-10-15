Prefeitura de Guarapari instala letreiro na Praia do Morro; Meaípe e Santa Mônica serão as próximas

A Praia do Morro, um dos principais pontos turísticos de Guarapari, está prestes a inaugurar um novo atrativo visual para moradores e turistas. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e em parceria com a Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), está finalizando a instalação do primeiro letreiro turístico da cidade. Idealizada pelo prefeito Rodrigo Borges, a estrutura foi posicionada na orla, entre os quiosques 24 e 25.

O monumento traz a frase “Praia do Morro, Guarapari” e possui dimensões de 10 metros de largura por 4,5 metros de altura. Atualmente, as equipes trabalham na fase final da obra, realizando os últimos ajustes na fixação do concreto da base. A data para a cerimônia de inauguração oficial da estrutura piloto será divulgada em breve pela administração do município.

Expansão do Projeto Guarapari Mais Viva

Representando um investimento de aproximadamente R$ 30 mil custeado com recursos próprios do município, o letreiro marca uma nova etapa de expansão do projeto Guarapari Mais Viva. A iniciativa, que inicialmente concentrava ações de infraestrutura e lazer em bairros da cidade, passou a contemplar melhorias diretamente na orla da Praia do Morro, local que já recebeu postos de Guarda-vidas e novas quadras esportivas.

O objetivo do investimento é qualificar o espaço urbano, criar novos pontos de interação e valorização paisagística para os frequentadores e fortalecer a imagem da cidade como destino de referência no Espírito Santo.

Planejamento para Outras Orlas da Cidade

Sendo o primeiro equipamento desse formato instalado pela administração municipal, o projeto terá continuidade em outros pontos do litoral de Guarapari. As praias de Meaípe e Santa Mônica estão entre os próximos locais confirmados para receberem estruturas semelhantes.

O prefeito Rodrigo Borges destacou o papel do novo equipamento para a identidade local e para o turismo do município. “Este letreiro é mais do que um ponto de foto. Queremos que cada praia tenha sua identidade valorizada, gerando orgulho para quem mora aqui e memórias inesquecíveis para quem nos visita. A Praia do Morro é só o começo”, declarou o gestor.