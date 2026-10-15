Denúncias tentam barrar obras de recapeamento asfáltico em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está realizando o processo de licitação para as obras de recapeamento asfáltico de ruas do município, com investimento superior a R$ 13 milhões. As propostas das empresas interessadas já foram recebidas e estão em fase de análise pela equipe técnica, que avaliará os critérios previstos no edital para definir a proposta mais vantajosa e a capacidade de execução dos serviços.

Denúncias recorrentes de opositores têm sido encaminhadas ao Tribunal de Contas. Essas ações podem atrasar o andamento de projetos importantes para a cidade. Na avaliação de interlocutores ligados à gestão, as iniciativas fazem parte de uma atuação da oposição que, em vez de contribuir para o debate público, acaba criando obstáculos ao desenvolvimento do município.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, a pasta tem respondido às solicitações e aos questionamentos apresentados pela equipe técnica do órgão de controle.

Não houve manifestação favorável à suspensão da licitação por parte dos conselheiros do Tribunal.

A conclusão do processo licitatório é uma etapa necessária para a contratação da empresa responsável e o início dos serviços de recapeamento, que integram as ações de melhoria da infraestrutura viária de Guarapari.

A Prefeitura informou que defende a continuidade dos investimentos em infraestrutura e ressalta a importância de que os procedimentos de fiscalização e controle sejam conduzidos com responsabilidade, sem comprometer o andamento de obras necessárias à população.