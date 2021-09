O secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, esteve presente ontem na cerimônia de entrega dos Títulos de Cidadão Guarapariense e também as honrarias do Guará de Ouro, realizada pela Câmara de Guarapari, em comemoração aos 130 anos de emancipação política da cidade.

O Secretário foi homenageado com o Guará de Ouro, oferecido pela vereadora Kamilla Rocha e se disse muito honrado por ser lembrado pela cidade em que nasceu com esta importante lembrança.

Meaípe. Ele ressaltou o amor que tem por Guarapari e reiterou que vai sempre trabalhar pela cidade. Em seu discurso, começou falando sobre os trabalhos do governo. “Aqui em Guarapari já estamos para iniciar uma importante obra, que é a revitalização orla de Meaípe. Vamos fazer o engordamento da praia, vamos construir os píers e vamos refazer a estrada da rodovia do sol. Essa obra inda não começou porque uma empresa que perdeu a licitação, entrou com uma representação no Tribunal de Contas, mas nós já estamos resolvendo isso. E em breve o governador estará aqui em Guarapari para dar ordem de serviço nessa praia, que é uma das praias mais bonitas dessa cidade ”, disse ele.

Radium. Ainda durante seu discurso, Tyago trouxe boas notícias para a cidade. “A prefeitura de Guarapari, gentilmente, nos entregou agora, o prefeito Edson Magalhães me mandou um oficio, devolvendo o Radium Hotel para propriedade do governo do Estado e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento vai começar a revitalização do Radium Hotel”, disse o secretário.

Turismo. De acordo com Tyago. “Eu estudei o Radium Hotel na minha dissertação de mestrado em economia, e ele não é só hotel importante para a história do turismo de Guarapari. Ele é um marco do turismo do ES e do Brasil. Um povo que não tem memória tem comprometido o seu futuro”

Museu e escola. Ainda segundo o secretário. “Nós precisamos resgatar a memória do turismo da nossa cidade. E nós vamos fazer isso no Radium Hotel. Vamos levar para lá ciência, tecnologia, inovação, formação profissional na área de turismo. Vamos montar um museu da história do turismo do Espirito Santo e de Guarapari”, afirmou ele, dizendo que o custo é próximo de R$ 20 milhões de reais e já existem os recursos. “Vamos iniciar essa obra que vai ser muito importante para o turismo de Guarapari e de todo Estado do Espirito Santo”, disse. Confira o discurso completo do secretário.