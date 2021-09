Uma adolescente de 15 anos sumiu na noite de ontem (18) em Guarapari. A família está preocupada e pede ajuda para quem souber do paradeiro da jovem. Raíssa da Cruz Freire estava com a tia em um forró em Meaípe, quando disse que ia tirar uma foto e sumiu.

A tia procurou a adolescente até as 6h de hoje sem sucesso. Ela estava vestida com calça jeans azul claro e cropped em tons rosa bebê. Ela tem um cabelo grande e cacheado e atualmente está com franja.

Quem tiver informações pode ligar para os seguintes telefones. (27) 99625.7813 (Denise) ou (27) 99871.5774 (Fabiana). Ainda podem ser feitas denúncias a polícia pela 181 ou 190.