Pela primeira vez na história da educação de Vila Velha, as rematrículas na rede municipal de ensino podem ser feitas de forma online. A inovação diminui as filas presenciais nas escolas, além de desburocratizar e agilizar o processo.

O responsável pelo aluno ou o próprio aluno, quando maior de idade, tem até o dia 30 de novembro para fazer a rematrícula para 2023. O processo pode ser feito pelo aplicativo Vila Velha ON ou pelo portal da Educação: educacao.vilavelha.es.gov.br

Kelly Moreira, mãe de dois alunos da Educação Infantil, já fez a rematrícula online e contou que é bem mais prático: “Fazer a rematrícula pelo celular facilitou muito a nossa vida, ficou muito bom. Às vezes, a gente perdia tempo esperando na escola porque tinha fila, agora não tem mais isso”, disse.

No caso da rematrícula online, o responsável só precisa ir até a escola para entregar o comprovante de residência atualizado, a declaração de atualização vacinal e assinar o documento da rematrícula. Com o processo bem mais rápido, as filas nas secretarias escolares diminuíram.

Além do ambiente virtual, o responsável pode optar pela rematrícula presencial na escola. O procedimento é ir até a secretaria escolar para atualizar o cadastro e levar os seus documentos pessoais, os do aluno, comprovante de residência dos últimos 3 meses e a declaração de atualização vacinal.

Mais vagas disponíveis na rede municipal. Para 2023, a Prefeitura de Vila Velha vai oportunizar mais 1.400 vagas na rede municipal, com a inauguração de uma escola de Educação Infantil em Araçás e duas de Ensino Fundamental, uma em Vale Encantado e outra em Terra Vermelha.

A rede municipal já tem capacidade de atender mais de 56 mil alunos. Para 2022, Vila Velha já havia ampliado o número de vagas, com a inauguração de 3 escolas de Educação Infantil e uma de Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de ter municipalizado cinco escolas estaduais de Ensino Fundamental.

Ampliação do Tempo Integral. Outro grande investimento da Prefeitura de Vila Velha é a ampliação de escolas que ofertam o tempo integral. Em 2022, foram ofertadas mais 1.700 vagas, com mais cinco escolas oferecendo a jornada ampliada para os alunos.

E para o próximo ano, novamente Vila Velha vai oportunizar mais vagas. O município foi aprovado e contemplado no PROETI, recebendo o repasse de R$ 2,2 milhões para o fomento de escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral.

Investimentos na Educação. Os dois primeiros anos de gestão foram marcados por grandes investimentos na rede de ensino de Vila Velha. Só no Bolsa Aluno, o maior programa socioeducacional da história do município, foram injetados mais de R$54 milhões.

Além do Bolsa Aluno, que já soma R$1.000 em parcelas repassadas para todos os alunos matriculados na rede municipal, os estudantes também foram contemplados com a entrega de uniformes completos, tênis, mochilas e kit material escolar.

As escolas municipais também receberam um grande investimento. Todas as unidades de ensino passaram por manutenção e reforma, cinco quadras poliesportivas foram entregues revitalizadas e novos projetos esportivos foram implementados.