Uma árvore gigante, montada em frente a Prefeitura de Anchieta, indica que o Natal já chegou na cidade em grande estilo. Diversos pontos ganharam cor, brilho e decoração com novidades. Cerca de 80 mil microlâmpadas de LED estão iluminando o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o centro, atraindo muitos visitantes todas as noites.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este natal. Entre elas, duas árvores gigantes, uma de 13 metros e outra de 8 metros de altura, que os visitantes podem atravessar por dentro delas.

Um presépio gigante e muitas luzes na castanheira centenária deixaram o adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta ainda mais atrativo. A ponte Conego Barros ganhou milhares de lâmpadas. Trenó e casa papai Noel, árvores, guirlandas, entre outras peças estão deixando o centro administrativo uma espaço para as famílias registrarem o momento que se aproxima o fim de ano com muito cor e brilho.

“Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando mais emprego e renda em nossa cidade”, lembra o prefeito Fabrício Petri.