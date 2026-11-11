Governo Pazolini prevê exoneração de cerca de 5 mil comissionados no primeiro dia de gestão no ES

Servidores ocupantes de cargos comissionados do Governo do Espírito Santo serão exonerados, e os profissionais que exercem funções gratificadas serão dispensados no dia 6 de janeiro de 2027, data em que Lorenzo Pazolini (Republicanos) assumirá o comando do Executivo estadual. A medida foi anunciada pela equipe de transição do governador eleito e faz parte do planejamento para o início da nova administração.

A decisão permitirá que o novo governo tenha autonomia para escolher os profissionais que ocuparão cargos de direção, chefia e assessoramento, além das funções gratificadas, nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais. A intenção é reorganizar a estrutura administrativa de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas para o mandato de 2027 a 2030.

De acordo com informações levantadas durante o processo de transição, o número de exonerações deverá girar em torno de 5 mil servidores.

A equipe de transição também está realizando um levantamento sobre a estrutura administrativa do Estado, incluindo contratos em vigor, situação orçamentária, investimentos e funcionamento dos serviços públicos. O objetivo é fornecer ao novo governo um diagnóstico das condições em que receberá a máquina pública estadual.

Segundo o coordenador da transição, Erick Musso (Republicanos), a exoneração dos comissionados e a dispensa dos ocupantes de funções gratificadas fazem parte da organização administrativa para o início do mandato. Com a medida, Pazolini poderá montar sua equipe de acordo com as prioridades definidas para a nova gestão.

A reorganização deverá considerar também a continuidade dos serviços públicos, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança, para evitar prejuízos à população durante o processo de substituição das equipes.

Pazolini e a vice-governadora eleita, Eliane Leal (PL), tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027, quando terá início oficialmente a nova administração estadual.