Na manhã deste domingo (28), o vereador Rodrigo Borges lançou oficialmente sua candidatura a prefeito de Guarapari, em um evento realizado no Guará Centro de Eventos. O auditório lotado contou com a presença de importantes lideranças, incluindo o deputado federal Amaro Neto. Ao lado de Rodrigo, Tatiana Perim, empresária e presidente da Apae de Guarapari, foi anunciada como candidata a vice-prefeita.

Uma chapa que ama Guarapari. Durante seu discurso, Rodrigo destacou a importância da convenção partidária, enfatizando o caráter democrático do evento. “A gente fez uma convenção chamando a população, os candidatos. É importante hoje, a convenção partidária é um momento único na democracia, todos podem falar, aqui os partidos escolheram os candidatos a vereador, a prefeito e a vice. Todos recepcionados pelo povo, pelos apoiadores, pelos militantes, muito bacana, muito feliz com o dia de hoje, com o lançamento do partido, o partido escolhendo meu nome para candidato sim, agora a prefeito e a Tati para nossa vice. Muito importante isso, uma chapa consolidada, uma chapa que ama Guarapari, que vai buscar suprir as necessidades da população”, afirmou o candidato.

Ouvir as demandas da população. Rodrigo Borges também apresentou suas principais propostas, com foco em ouvir as demandas da população e buscar soluções para os problemas enfrentados pela cidade. “A maior proposta que a gente tem hoje é realmente ouvir a população e buscar soluções para as demandas que a cidade tem e exige que o poder público assim o faça. A gente sente a cidade bem abandonada, está passando por muitas dificuldades, e o poder público tem o dever de buscar melhorias e uma melhor qualidade de vida para a população. Cada um é importante, do interior, da cidade, na periferia, na orla, cada morador de Guarapari tem a sua relevância e a sua importância dentro da cidade e nós vamos buscar atender a cada um deles”, disse Rodrigo.