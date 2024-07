O Portal 27 esteve recentemente em Itapemirim, onde entrevistou o vereador João Bechara Netto. Com uma carreira consolidada no Legislativo, ele agora pretende candidatar-se a prefeito da importante cidade do sul do Estado. Seu projeto visa pôr fim a um intenso ciclo de instabilidades e corrupção em Itapemirim. Nossa equipe esteve presente, e você pode conferir a entrevista no link abaixo.