O candidato a prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, apresentou suas principais propostas voltadas para a educação municipal como parte de sua campanha nas eleições de 2024. Com o slogan “Renovar para cuidar de Guarapari”, Borges, que concorre ao lado de sua vice, Tatiana Perim, destaca a importância de melhorar a infraestrutura escolar e valorizar os profissionais da educação.

Climatização. Entre as propostas, Rodrigo Borges promete a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula da rede municipal, um ponto que visa melhorar as condições de aprendizado para os alunos e o ambiente de trabalho para professores e funcionários. Além disso, o candidato ressalta a valorização dos profissionais da educação, destacando a necessidade de investimentos em salários, capacitação e condições de trabalho adequadas.

Merenda. Outro ponto importante do plano de governo de Borges é a ampliação do fornecimento de merenda escolar, que será destinada não apenas aos alunos, mas também aos professores e funcionários das escolas. O candidato também pretende aumentar o valor investido por aluno, garantindo uma educação de melhor qualidade para todos.

Uniformes. Rodrigo afirmou que vai dar aos alunos o uniforme completo, com calçado, agasalho, bermuda e camisas. Por fim, Borges propõe a ampliação dos incentivos às atividades esportivas e culturais nas escolas, reconhecendo a importância dessas atividades para o desenvolvimento integral dos estudantes.

“Buscamos inovar e reforçar seu compromisso com a educação no município de Guarapari, visando proporcionar uma estrutura educacional mais inclusiva e eficiente para a população”, disse Rodrigo.

A candidatura de Borges promete colocar a educação como prioridade, acreditando que o investimento no futuro das crianças e jovens é o caminho para uma Guarapari mais próspera e justa.