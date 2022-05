Vila Velha completará 487 anos na próxima segunda-feira. Conforme previsto no calendário municipal, no dia 23 de maio não haverá expediente na Prefeitura de Vila Velha. Entretanto, não haverá prejuízo na prestação de serviços considerados essenciais e emergenciais, que funcionarão em regime de plantão.

Serviços essenciais:

Saúde – Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas.

Vacinação: Covid-19 (público acima de 5 anos) e Influenza (grupo prioritário). Sexta-feira (20), das 16h às 21h. Sábado a Segunda-feira (21 a 23), das 9h às 21h. A vacinação acontecerá na Prainha, ao lado do parquinho.

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.

Guarda Municipal – atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3219-9929

Posturas – Plantão fiscal: (27) 3369-9460

Serviço Especializado de Abordagem Social: Até às 22h, telefone: (27) 99717- 5012.

Conselho Tutelar (24 horas) – (27) 99892-2714

Auxílio-Funeral (das 8h às 20h nos finais de semana e feriados) – (27) 99717-0868;

Serviços Urbanos – Coleta de lixo residencial acontecerá normalmente conforme o cronograma dos bairros.

Feiras livres – Sem alteração.

Gerência de Necrópoles – (27) 3388-4288.

Atendimento da Ouvidoria será realizado pelo telefone 162 ou pelo site.

Parques, Turismo e Esporte:

• Projeto Praia Legal – Não vai funcionar.

• Casa da Memória – Funcionará no feriadão, das 09 às 18h

• Museu Ateliê Homero Massena – Abrirá sábado e segunda-feira, das 10h às 16h. Domingo o museu estará fechado.

• Farol Santa Luzia – Funcionará no final de semana e, excepcionalmente, na segunda-feira, das 9h às 17h. Último grupo de visitantes entra até as 16h30. Já na terça-feira (24) estará fechado para manutenção.

• Parque Morro da Manteigueira – O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, localizado no bairro da Glória, funciona no horário das 8h às 17 horas. O Parque possui uma área de 168 hectares, trilhas, sede administrativa, estacionamento, gruta do morcego, Pedra do Urubu, dentre outras belezas naturais. Entrada franca.

• Monumento Natural Morro do Moreno – O Morro do Moreno é um dos mais visitados pontos turísticos da Grande Vitória. Seus mirantes naturais oferecem ao visitante um visual deslumbrante de toda Vila Velha e de parte dos municípios de Vitória e Serra. Entrada franca.

• Parque Urbano de Cocal – O parque tem parquinhos infantis, academias populares, pistas de caminhada, áreas verdes, quadras poliesportivas, estacionamento em seu entorno dentre outras opções. O Parque fica localizado no bairro Cocal e funciona das 7h às 21 horas. Entrada franca.