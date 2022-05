Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Espirito Santo se encontra em alerta laranja, para a queda de temperatura prevista para os próximos dias. Além da queda de temperatura, o Estado recebeu outros dois alertas para a forte onda de frio e de ventos costeiros.

Segundo o site A Gazeta, o alerta laranja fica todo o Estado do Espírito Santo e partes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Nas cidades classificadas com esse grau de risco, a temperatura cai 5 ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias.

Já o aviso amarelo, vale para as cidades de Anchieta, Aracruz, Cariacica, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, onde os ventos costeiros ficam intensos.