Entorno do Aeroporto de Vitória terá hospital, shopping e centro de convenções com investimento de R$ 1,7 bilhão

Quatro novos empreendimentos anunciados nesta quinta-feira (12) prometem transformar o entorno do Aeroporto de Vitória, com investimentos estimados em R$ 1,7 bilhão e previsão de geração de pelo menos sete mil empregos. Os projetos contemplam a implantação de um shopping, um hospital, um centro automotivo e um centro de convenções, ocupando uma área total de aproximadamente 274 mil metros quadrados.

As iniciativas foram apresentadas pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, em parceria com a Prefeitura de Vitória, durante um evento realizado na área de embarque do terminal. A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027.

O maior investimento será destinado ao Open Mall Vix Village, que receberá R$ 700 milhões e ocupará uma área de 143 mil metros quadrados. O empreendimento terá espaços comerciais, opções gastronômicas e atividades ao ar livre.

Na área da saúde, o destaque é o Lumina Smart Hospital & Senior Living, que prevê investimento de R$ 620 milhões em uma estrutura de 53 mil metros quadrados. O projeto reunirá serviços hospitalares, iniciativas de inovação e residências destinadas à população idosa.

Também integra o pacote de investimentos o Águia Branca Auto Center, que terá aporte estimado em R$ 70 milhões e ocupará uma área de 65,4 mil metros quadrados. Já o Vitória Expo, futuro centro de convenções da capital, receberá R$ 30 milhões em investimentos e será instalado em um terreno de 12,5 mil metros quadrados.

Durante a apresentação, o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, destacou que os novos empreendimentos devem ampliar a oferta de serviços e fortalecer o desenvolvimento econômico da região. “Quando atraímos novos investimentos para o sítio aeroportuário, não estamos apenas ampliando a oferta de serviços. Estamos criando um ecossistema que impulsiona a geração de empregos, fortalece a arrecadação da cidade e contribui para o desenvolvimento sustentável da região”, afirmou.

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, ressaltou os impactos dos projetos para a população, especialmente na geração de oportunidades profissionais e na ampliação do acesso a serviços. “São oportunidades de emprego, famílias com mais renda e serviços de saúde, comércio e lazer mais perto de quem vive aqui. Esse é o desenvolvimento que a gente quer: que cuida das pessoas”, declarou.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Tullio Ponzi, destacou a importância do planejamento urbano para garantir a integração dos empreendimentos com os bairros do entorno. “Tratar esse entorno como um distrito planejado, com regras urbanísticas claras e integração com os bairros, é o que garante segurança para quem investe e qualidade de vida para quem mora e trabalha na região”, pontuou.

Melhorias na infraestrutura do entorno

Além dos novos empreendimentos, a região do aeroporto também recebeu investimentos em infraestrutura. Entre as melhorias está a implantação de um novo sistema viário, com aporte de R$ 10 milhões, e a construção de um estacionamento com capacidade para 427 veículos.

A Zurich Airport Brasil também doou um terreno à Prefeitura de Vitória para viabilizar a construção do Mergulhão de Camburi, projeto que busca contribuir para a mobilidade urbana na região.

Atualmente, o sítio aeroportuário reúne 17 projetos entregues, em execução ou em fase de desenvolvimento. Entre os empreendimentos estão unidades da Leroy Merlin, Assaí Atacadista, Escola Americana de Vitória, igrejas, posto de combustível e o Car Shopping, que está em construção.

Com os novos anúncios, o entorno do Aeroporto de Vitória amplia sua perspectiva de expansão, reunindo investimentos nos setores de saúde, comércio, serviços, mobilidade e eventos.