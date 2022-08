Está precisando recomeçar e mudar de profissão? Ou, talvez, ampliar seus conhecimentos na sua área de atuação? Então você precisa conhecer os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Senai ES.

São 1.002 vagas na modalidade de Qualificação Profissional, com início das aulas a partir de 19 de setembro. E o melhor, são cursos gratuitos e de curta duração. As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro.

As vagas serão ofertadas nas Unidades do Senai ES. Você pode escolher aquele curso que se encaixe melhor à sua necessidade em uma das unidades do Senai: Araçás (Vila Velha), Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Civit (Serra), Colatina, Linhares, São Mateus e Vitória.

Formação Inicial e Continuada (FIC)

São capacitações profissionais voltadas à iniciação – destinada a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, sem exigência de escolaridade mínima para os participantes.

Qualificação – que ensina uma nova profissão ou mesmo ajuda o trabalhador a se certificar em uma ocupação que já exerça.

Para fazer inscrição e mais informações, o interessado deve procurar a unidade Senai mais próxima ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): (27) 3334-5929 ou sac@senai-es.org.br.

Unidades:

– Senai Cachoeiro

Rua Jones dos Santos Neves, nº 975, Alto Monte Cristo,

Cachoeiro de Itapemirim/ES

Tel: (28) 3515-2150

– Senai Vila Velha

Rodovia Darly Santos, 2655, Polo Empresarial Novo

México, Vila Velha/ES

Tel: (27) 3399-5812

– Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,nº 2235, Bento

Ferreira, Vitória/ES

Tel: (27) 3334-5201

– Senai Civit

Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, nº 520, Civit I, Serra/ES

Tel: (27) 3298-7800

– Senai Aracruz

Avenida Epifânio Pontin, nº 985, Vila Nova, Aracruz/ ES

Tel: (27) 3256-9950

– Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº, São Silvano,

Colatina/ES

Tel: (27) 3770-5301

– Senai Linhares

Avenida Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES

Tel: (27) 3264-1310

– Senai São Mateus

Avenida Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antonio, São

Mateus/ES

Tel: (27) 3767-9343