discussão que acabou em morte no final da tarde de ontem (23) em Guarapari. A vítima, identificada como Denis Alberto Diran, de 34 anos, estava numa loja de material de construção quando foi abordado por um homem que estava armado.

O crime aconteceu no bairro São José. Denis já estava na loja, quando o assassino chegou de carro e perguntou se Denis estava no local. Denis estava na sobreloja, desceu, os dois começaram uma discussão e uma briga física, quando o acusado efetuou pelo menos três disparos contra Denis.

Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estiveram no lcal e já tem alguns elementos para investigações. Eles recolheram imagens do circuito de câmeras de monitoramento. O homem que matou Denis já foi identificado. As buscas estão sendo feitas.