O volume de serviços no Espírito Santo cresceu +1,1% em novembro de 2023, em comparação com o mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. O resultado fez o Estado registrar o 5º melhor desempenho entre as unidades da Federação (UFs), empatando com São Paulo.

Esse resultado ficou acima da média nacional de +0,4%, nessa base de comparação.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e estão disponíveis na Resenha mensal de Serviços produzida pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Já na comparação interanual, houve crescimento de +4,2%, resultado superior à queda de -0,3% observada no país, posicionando o estado na 9ª colocação no ranking das UFs.

Ainda sobre a comparação interanual, o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves, Antonio da Rocha, destaca o crescimento de três das cinco atividades pesquisadas:

“Três das cinco atividades pesquisadas no Espírito Santo tiveram crescimento no volume de serviços na comparação interanual; Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+6,7%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (+6,4%); e Serviços de informação e comunicação (+1,3%)”.

Receita nominal de serviços. Em novembro de 2023 a receita nominal de serviços do Espírito Santo registrou acréscimo de +1,7% na comparação com o mês imediatamente anterior com ajuste sazonal.

Na comparação interanual, houve crescimento de +9,5%. Segundo o levantamento do Instituto Jones, o resultado foi influenciado por todas as atividades pesquisadas: Serviços profissionais, administrativos e complementares (+14,3%); Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+10,8%); e Serviços de informação e comunicação (+5,0%); Serviços prestados às famílias (+4,7%); e Outros serviços (+1,7%).

No acumulado no ano e no acumulado em 12 meses, a receita nominal de serviços aumentou, respectivamente, +9,1% e +8,9%, com expansão nos cinco segmentos examinados, em ambos os casos.