Dois homens de 41 e 45 anos foram detidos, em flagrante, pela prática dos crimes de roubo e apropriação indébita, na última sexta-feira (05), por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.

As detenções ocorreram no bairro Ipiranga, no mesmo município. As investigações do desaparecimento de um servidor público tiveram início na noite da última quinta-feira (04). Em princípio, a família da vítima acreditava que pudesse ter havido um sequestro ou até mesmo um latrocínio.

Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, as diligências foram realizadas de forma ininterrupta, sendo concluídas na madrugada de sábado (06). “A vítima foi encontrada no Hospital de Urgência e Emergência do Estado do Espírito Santo com traumatismo craniano, realizamos a prisão de dois homens e a recuperação da maior parte daquilo que foi adquirido de forma criminosa com o dinheiro da vítima”, disse.

O delegado explicou ainda que, “as investigações revelaram que, depois de beber por longas horas na companhia de dois homens, que havia conhecido na noite do dia 03 de março, a vítima foi para a casa de um deles, pagou por todas as despesas realizadas por eles e por outras pessoas com a aquisição de bebidas alcoólicas, carnes, combustível e até drogas. Depois de muitas e muitas horas bebendo na companhia dessas pessoas, completamente embriagada, a vítima teve seu cartão de crédito/débito subtraído por um desses criminosos, que de alguma forma havia obtido a senha de acesso a ele”.

Segundo a autoridade policial, em posse do cartão da vítima, o criminoso realizou inúmeras compras em lojas de conveniência, postos de combustível, bares e até mesmo emuma loja de celulares. “Apenas em uma loja de celulares ele gastou quase R$ 3 mil da vítima. O prejuízo total sofrido com essas compras é de aproximadamente R$ 5 mil”, revelou Guilherme Eugênio.

De acordo com o delegado, a vítima, ainda completamente fora de si, durante a tarde de quinta-feira (04), tentou deixar a casa de um dos criminosos detidos saltando de uma altura de aproximadamente cinco metros. Nessa queda, a vítima se feriu bastante, vindo a sofrer um trauma crânio encefálico.

“Ao perceber a situação na qual a vítima se encontrava, e aproveitando-se do fato de que ela mal a conhecia, um outro criminoso que havia passado a noite toda com ele fugiu do local, levando o seu carro. Graças à pronta intervenção policial, o veículo subtraído foi recuperado, os dois criminosos foram presos, a vítima foi localizada e os celulares e eletroeletrônicos comprados foram apreendidos. A vítima se recupera bem junto de sua família”, comentou o titular da Deic de Guarapari.

Os detidos foram autuados em flagrante por roubo e apropriação indébita e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, ficando à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil.