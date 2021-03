Porventura, querido leitor, você sabe a diferença entre um fanático, um idiota e um escorpião?

Por ventura (separado mesmo tá…), Esopo, escritor grego, em sua fábula super clarividente “o escorpião e o sapo”, deixou pistas bem mastigadinhas para esta resposta. Conhece esta fábula? Nãoooooo? Ah…é uma fábula que deveria ser parte da nossa bíblia rotineira – atenção: falei “bíblia rotineira” e não Bíblia, então não vá sair por aí como o escorpião, amaldiçoando minha vida por causa de interpretação de texto – combinado?

Aliás, meu caro leitor, por uma vírgula no mundo de hoje estão enforcando até a mãe – nem sequer perguntam se foi engano e, sem aviso prévio, já fazem igual a ditadura militar de Myanmar, atiram com verborragia para aniquilar nossos argumentos. Conversa inteligente ou perto disso hoje em dia é coisa rara.

Bom, mas vamos dar uma pincelada na tal fábula de Esopo:

Certa vez, um escorpião aproximou-se de um sapo que estava na beira de um rio e fez um pedido:

“Sapinho, você poderia me carregar até a outra margem deste rio tão largo?”

O sapo respondeu: “Só se eu fosse tolo! Você vai me picar, eu vou ficar paralisado e vou afundar.”

Disse o escorpião: “Isso é ridículo! Se eu o picasse, ambos afundaríamos.”

Confiando na lógica do escorpião, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas, enquanto nadava para atravessar o rio.

No meio do rio, o escorpião cravou seu ferrão no sapo.

Atingido pelo veneno, e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou: “Por quê? Por quê?”

E o escorpião respondeu: “Porque sou um escorpião e essa é a minha natureza.

Como dizem as blogueiras – e aí BB já sabe a diferença entre um fanático, um idiota e um escorpião? Claro, certo? Afinal a diferença é NENHUMA! A IDIOTIA é da natureza deles!!!

Agora para minha surpresa vi que o mais IDIOTA mesmo é o sapo que vive acreditando em PROMESSAS!

2022 vai ser época de mais uma travessia, os escorpiões que usam da idiotia vão estar com novas promessas – e claro, o SAPO vai cair na cilada mais uma vez.

Pessimista eu? Imagine, passei dos 50 BB, conheço a realidade…

Esperança? Jura que você ainda acredita nisso? Não a viu picada pelo escorpião?

Ahhhh… entendi você é o fanático – OMG!!