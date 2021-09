O mês de setembro chega com grandes novidades no Portal 27. Agora com o Espírito Santo em risco baixo e a ampliação da vacinação, estarão de volta os programas de entrevistas, entretenimento e notícias, que tanto sucesso fizeram antes e durante a fase mais aguda da pandemia.

O editor de jornalismo do portal 27, Wilcler Carvalho, afirma que o conteúdo multimídia será ampliado. “Através de nossa equipe e de boas parcerias com outros veículos e produtores, estamos ampliando nossos conteúdos de informação. A nossa fórmula é simples. Muito trabalho para um jornalismo de qualidade, credibilidade e muita responsabilidade. Nosso leitor merece o melhor”, diz ele.

Novidades. Entre as novidades que estreiam em setembro estão um novo projeto do programa Na Pauta, a volta do programa de notícias ao vivo, Boletim Especial, uma edição especial do programa Em Destaque com Aline Layber, a retomada do webjornal Direto da Redação com apresentação de Fabiano dos Santos e finalmente a volta do Podcast. Estes dois últimos realizados em uma coprodução com a TV Sudeste (Canal 17 na RCA tv a Cabo).