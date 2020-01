O verão está bombando na Cidade Saúde e uma das maiores delícias da alta estação é experimentar as delicias geladas do Frutos de Goiás. A loja com uma nova administração está de volta à cidade e é uma das marcas mais procuradas por moradores e turistas

A gestão desta nova loja que fica localizada em plena Joaquim da Silva Lima, no centro da cidade, está por conta da empresária Júlia Santa Clara. “Eu sempre gostei dos produtos da Frutos de Goiás e como cliente sentia falta dele em Guarapari. Então surgiu a oportunidade e procuramos o ponto ideal para que pudéssemos estar mais visíveis às pessoas”, explica Júlia.

Produtos. A loja tem um ótimo espaço e conta até com mezanino. Nela, os clientes encontram os produtos tradicionais como picolés, sorvetes, açaís e sobremesas. “Trabalhamos com picolés tradicionais das frutas, picolés especiais, picolés sem açúcar, kids e picolés sem lactose, pois hoje temos uma boa parte da clientela com restrições alimentares. Também temos o açaí sem lactose e sem açúcar”, diz.

Açaí. Ainda de acordo com Júlia, quem for até a Frutos de Goiás consumir o açaí tradicional ou o premium não precisa se preocupar com os complementos, porque eles são liberados. “Nós não temos esse limite. Ele é liberado”, conta.

Os clientes que forem conhecer a loja terão uma grande variedade de picolés de frutas. Tanto as frutas do Cerrado, como as frutas mais conhecidas na região sudeste. “É literalmente a fruta no palito”, explica.

Segundo Júlia, a loja conta com diversas novidades. Em breve vai se tornar também uma cafeteria. Outras delicias encontradas na Frutos de Goiás serão as sobremesas. “Trabalhamos com Milk-shake, Petit gâteau, Grand gâteau, banana Split, brownie, entre outros”, diz.

Visita. Se você ficou com água na boca e quer conhecer a nova loja da Frutos de Goiás Guarapari, basta ir até a avenida Joaquim da Silva Lima, 53 , Ed. Beatriz no centro da cidade. Siga as redes sociais da sorveteria. https://instagram.com/frutosdegoiasguarapari?igshid=fook3lqvpzfx e https://www.facebook.com/frutosdegoiasguarapari/