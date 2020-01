O partido Patriotas de Guarapari já tem quase tudo pronto para as eleições deste ano. O partido já tem a chapa praticamente completa de vereadores e indicou Afonso Rodrigues para ser o pré-candidato a prefeito pelo partido.

“É o único partido que já tem a chapa quase completa para vereadores, inclusive com o número de mulheres”, explica o presidente do partido, José Raimundo Dantas. Ele critica a falta de diálogo entre grupos de oposição. “Já que não existe uma união de forças, o partido vai caminhar de forma independente”, diz Dantas.

Oposição. Ainda segundo Dantas “Já que os grupos políticos não querem chegar a um consenso e eu não estou vendo boa vontade para poder se unir e fazer uma oposição coerente, de fazer uma alternativa de poder em prol de Guarapari, cada um só quer puxar para um lado. Então Afonso é o nosso candidato a prefeito de Guarapari”, afirma.

Afonso explica que o Patriotas pretende propor mais diálogo. “Nós temos clamado por algumas necessidades no município. Coisas como o bom uso do dinheiro público e o cuidado com as pessoas, são nossos objetivos. Vemos que falta diálogo e as pessoas carecem de ser atendidas em suas reivindicações, com esse intuito estamos propondo nossa pré-candidatura, com investimentos na saúde e segurança pública por exemplo”, explica.

Afonso ainda afirma que é hora de harmonia entre Câmara e prefeitura. “Vamos lançar uma candidatura própria e independente para que possamos fortalecer o partido. Vamos lançar uma chapa completa com 26 candidatos e mais o prefeito, para que lá na frente possamos conseguir diálogo entre Câmara, prefeitura e sociedade. Hoje nós nos deparamos com uma cidade onde os poderes não são harmônicos”, explica