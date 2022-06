Uma ocorrência envolvendo um vereador, seu pai e policiais militares movimentou a cidade na noite de ontem (17). Vídeos rodaram os aplicativos de mensagens onde o vereador Leo Dantas (Patriota), discutia com Policiais Militares e era conduzido a Delegacia de Polícia.

Medidas. Nossa equipe entrou em contato com o ex-vereador José Raimundo Dantas que afirmou que irá se manifestar oficialmente na semana que vem. “Já constituímos advogados, meu filho foi fazer exames de corpo delito e iremos resolver via judicial. Eles quase mataram meu filho pois prenderam ele na viatura e jogaram spray de pimenta. Iremos tomar todas as medidas cabíveis com relação ao que aconteceu”, finalizou Dantas.

O que diz o Boletim? O Portal 27 teve acesso ao boletim de Ocorrência e resumidamente o documento explica que o vereador Leo Dantas teria sido parado em uma blitz na Avenida Beira Mar na Praia do Morro e que o mesmo teria se recusado a fazer o teste do Bafômetro.

Os PMs confeccionaram então a infração e avisaram que ele não poderia dirigir o carro. Um motorista foi chamado para dirigir o veículo do vereador e ao saírem com o carro, o vereador teria “mostrado o dedo” para os policiais que foram atrás do carro.

Os policiais conseguiram achar o vereador em um posto de gasolina. Lá ele foi avisado pelos PMS, que deveria acompanha-los até o DPJ para assinar um Termo Circunstanciado e posteriomente liberado. Ainda de acordo com o documento, o vereador ficou ao telefone, se recusou a ser conduzido e teria entrado em luta corporal com os PMS.

Spray de pimenta. Segundo a PM, um assessor e o pai do vereador que chegou ao local, ainda tentaram interferir na condução do vereador até o DPJ. Foram 4 viaturas ao todo para dar apoio a essa ocorrência. Ainda de acordo com o boletim, foi necessário o uso de algemas e que o vereador estava “sem lesões”.

A PM confirma o uso do spray de pimenta nessa ocorrência para imobilizar o vereador que estava resistindo a condução. O boletim relata ainda que dois policiais envolvidos na ocorrência sofreram lesões nas mãos.