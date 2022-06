A Prefeitura de Vila Velha realizou, na manhã da última quarta-feira (15), a 5ª Operação Hefesto de fiscalização a ferros-velhos em 2022, com o intuito de coibir a receptação de materiais furtados e roubados. A operação é coordenada pela Guarda Municipal de Vila Velha, com fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Meio-Ambiente. Também deram apoio as polícias Civil e Militar, além de profissionais das telefonias e da concessionária de energia.

Durante a ação, três pontos foram visitados, todos no bairro Primeiro de Maio. Os três foram notificados pela Coordenação de Posturas, para providenciar alvará de funcionamento. Também foram notificados pela Vigilância Sanitária para manterem condições sanitárias ideais e eliminarem locais com acúmulo de água, possíveis criadores de mosquitos.

Um dos ferros-velhos também foi interditado. Nele foram apreendidos fios de cobre e relógios de registro de água da concessionária de abastecimento.

A identificação dos fios de telefonia e pertencentes à concessionária de energia elétrica foi feita por técnicos das empresas que acompanharam a ação. O material foi entregue às autoridades policiais na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A Prefeitura orienta os proprietários de ferros-velhos a não comprarem material sem comprovação de origem e a se regularizarem com alvará de funcionamento. A Operação Hefesto é contínua e seguirá sendo realizada para coibir furtos e roubos de metais.

A população também pode denunciar qualquer atividade irregular ou furto pela Ouvidoria, pelo 162, ou na Central da Guarda Municipal, pelo 3219-9929.