O universitário Igor Miranda Savignon, de 23 anos, que trabalhava como gerente de uma farmácia em Anchieta, litoral sul do Estado, sofreu um acidente de moto na Rodovia Jorge Feres, que liga Piúma a Anchieta, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local.

Igor cursava o último período de farmácia de uma faculdade de Guarapari, e sonhava em abrir seu estabelecimento próprio.

O jovem foi enterrado no final da noite de ontem. O acidente aconteceu um pouco antes das 19h de quarta-feira, quando Igor voltava de Muniz Freire. A moto foi comprada há dois anos, e ele terminou de pagar há seis meses. O combinado era buscar o documento somente quando terminasse de pagar as parcelas.

Ele estava a menos de 20 minutos de casa, quando o acidente aconteceu. A Polícia Militar que esteve no local informou que não havia veículos atingidos, e as testemunhas que prestaram informações disseram que ele perdeu o controle da moto e bateu em um barranco. A moto foi parar do outro lado da pista. Igor foi enterrado às 16h desta quinta-feira.