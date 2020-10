Após o sucesso da primeira apresentação de teatro realizada pela Trupe Maratimba, o grupo montou uma nova peça e será apresentada no Dia das Crianças. “O Retrato da Princesa”, um texto de Priscilla Arranz, atriz profissional e produtora, integrante do grupo Trupe Maratimba.

Com uma ideia irreverente, os internautas vão poder participar do espetáculo com os artistas. Para isso, os pais devem disponibilizar lápis de cor e papel.

“A ideia da Live é aproximar o público da apresentação. As crianças vão poder usar lápis e papel para acompanhar o que os artistas estão apresentando. Para conhecer melhor o espetáculo, esperamos vocês no Dia das Crianças, às 19h”, disse Priscila.

A Live será transmitida pelo Instagram do Portal 27. Para a produtora, essa é uma nova maneira de fazer apresentações, já que em meio a pandemia da Covid-19, fica difícil reunir um número grande de pessoas no mesmo local.

“Decidimos por Live porque é o mais próximo do teatro que pode ser feito através do mundo virtual. E agradecemos o apoio da Vanessa Loyola e o Rock Aboutt, Move Estúdio de Arte que vai fazer parte do cenário, o Felypada vai fazer a maquiagem artística. Teremos até sorteio durante a Live. Queria agradecer todas essas pessoas de coração, o apoio de cada um é muito importante”, finalizou Priscila.

A Serra Bags vai sortear uma mochila do Mickey. Acompanhe a Live para saber como ganhar.

Serviço

Apresentação “O Retrato da Princesa”

Segunda-feira, dia 12, às 19h no Instagram do Portal27