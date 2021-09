O Rodrigo Borges (Republicanos) está buscando apoio dos colegas para tentar salvar recursos da venda de um imóvel da prefeitura de Guarapari. O prefeito Edson Magalhães quer vender o tênis clube que pertence ao município e com o dinheiro da venda, investir 50% do dinheiro em equipamentos para o hospital.

Os outros 50% o prefeito afirma no projeto de Lei que vai investir em bens públicos. “Só que ele não especifica quais. Ou seja, pode ser rua, praça o que mais ele quiser. Então eu fiz a emenda número 15. Ela modifica justamente essa segunda parte, onde eu destino esses outros 50%, essa parte dos bens públicos, para garantir o recurso próprio do hospital de uma vez e informatizar os postos de saúde”, explica o vereador.

Se essa emenda for aprovada o prefeito é obrigado a utilizar todo o recurso da venda do tênis clube no hospital e nos postos de saúde. “Informatizando os postos de saúde, poderemos acabar com fura fila, diminuir o erro humano e dificultar a corrupção no sistema municipal de saúde”, disse Rodrigo.

Quem apoia? Já assinaram a emenda apoiando a verba completamente para a saúde os vereadores: Izac Queiroz (Progressistas), Marcelo Rosa (PL), Max Junior, (Avante), Kamilla Rocha (PTB) e o presidente da Câmara, Wendel Lima (PTB).

Mas o presidente não vota. Então Rodrigo já tem 5 votos, mas são necessários 9 para aprovação dessa emenda. O vereador corre atrás dos 4 votos necessários para garantir que 100% dos recursos sejam utilizados no hospital e na saúde de Guarapari.