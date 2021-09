O Governo do Espírito Santo vai homenagear o educador e filósofo Paulo Freire, considerado o “patrono da educação brasileira”, que faria 100 anos nesse domingo (19).

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou o decreto que autoriza a mudança de nome do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Anchieta, localizado no município de Anchieta, para CEEMTI “Paulo Freire”. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21).

Ao assinar o decreto, o governador comentou sobre a iniciativa. “Paulo Freire foi um pensador muito importante, defendendo uma educação libertadora, com a visão de que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Ele sempre foi um estudioso à frente do tempo”, disse Casagrande.

Também esteve presente na assinatura do decreto, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. “Paulo Freire foi um grande intelectual brasileiro. Para além da educação, foi um pensador sobre o Brasil. Esse decreto é um reconhecimento nosso, simbólico, mas importante em virtude da representatividade que ele teve em vida e após sua morte. Não podemos invisibilizar o legado dele e esse é o sentido de assinar esse decreto”, pontuou o secretário.