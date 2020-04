Político atuante no município de Guarapari, o vereador Thiago Paterlini Monjardim encerra a trajetória de 15 anos no partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e passa a seguir as diretrizes do Podemos. A decisão, tomada a partir da instabilidade Jurídica do MDB no cenário capixaba, foi concretizada durante o período de janela eleitoral, que se encerra no próximo dia 03 de abril. O atual presidente partidário do Podemos no Espírito Santo, e prefeito do município de Viana, Gilson Daniel, apoiou a filiação.

Visando um cenário político semelhante aos ideais defendidos por Thiago, o vereador e pré-candidato, acredita que com esta escolha partidária, terá a flexibilidade de seguir a linha do que propõe a Guarapari. “O partido é de diálogo, e ao analisar o quadro do Podemos, encontrei uma identidade que mais se identifica com o trabalho que venho desenvolvendo para o crescimento da nossa cidade”, declara.

Mesmo com adiamentos de datas e uma possível remarcação das Eleições 2020, que irão eleger Prefeitos e Vereadores para o exercício de 2021/2025, por conta do novo Coronavírus (Covid-19), o parlamentar explica que se organizou para permanecer dentro dos prazos. “Infelizmente estamos enfrentando esta realidade no Brasil, e o foco é solucionar os malefícios, causados pelo Coronavírus. Porém, como não houve adiamento para novas filiações, agilizei esta questão para que não haja problemas futuros, como a impossibilidade de uma pré-candidatura, que poderia refletir na busca pelo quarto mandato”.

No Espírito Santo, o Podemos tem como principal nome político o Senador Marcos do Val. Em Guarapari tem o vereador Lennon Monjardim, em âmbito nacional, o partido possui 17 deputados federais e seis senadores, tornando-se a quinta maior bancada do Senado Federal.