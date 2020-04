O Subsecretário Estadual de Turismo, Gedson Merízio deixa essa semana o cargo no governo do Estado, para poder disputar a prefeitura de Guarapari. A saída é necessária em virtude da lei eleitoral que pede a saída de secretários, subsecretários e chefes de autarquias que vão disputar eleições, deixem os cargos. Gedson será o candidato do PSB, partido do governador para ser o prefeito de Guarapari.

Segundo Gedson é preciso seguir a lei. “Apesar de todo esse momento de caos que estamos vivenciando, fruto desse vírus que tem tomado conta de todo mundo, nós temos que cumprir um calendário eleitoral. Estou me retirando do governo do Estado para assumir a pré-candidatura à prefeitura do município de Guarapari”, disse Gedson.

Planejamento estratégico. Ainda segundo ele, “Faço isso com muito orgulho, sobretudo para apresentarmos um planejamento estratégico para nossa cidade para criarmos um novo ambiente de negócio, oportunidades e renda, para que possamos atrair novas empresas, gerando emprego à população e distribuirmos de forma igualitária para que nossa população tenha dignidade de viver no município de Guarapari”, explicou.

Investimentos. Segundo ele, suas propostas como pré-candidato serão focadas no desenvolvimento da cidade com apoio do governo estadual. “Nós vamos preparar agora o nosso projeto consolidado e o apresentarmos ao município com o apoio do governo do Estado, de onde conseguiremos os investimentos necessários para alavancarmos a economia da nossa cidade, com a oportunidade de novos negócios para consolidarmos Guarapari, de fato, com o crescimento a nível estadual e nacional da forma que Guarapari merece”, explica.

E fala sobre os desafios. “Estamos nos preparando para isso, temos a clara consciência do desafio que estaremos a enfrentar, mas convictos de que poderemos tirar Guarapari desse caos econômico que estamos vivendo e assim poderemos colocar Guarapari aonde de fato nós merecemos: uma cidade produtiva, uma cidade que gere emprego para a nossa população”, finalizou.